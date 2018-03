De Engelse bond heeft gereageerd op de ongeregeldheden die Engelse supporters hebben veroorzaakt in Amsterdam vrijdag.

Vervolg: FA gaat relschoppers uit Amsterdam bestraffen

Waar het oefeninterland tussen Oranje en Engeland vrijdagavond plaatsvond in de Amsterdam Arena, hebben de Engelse fans voor ongeregeldheden gezorgd. Ongeveer 100 man zijn opgepakt in de binnenstad van Amsterdam. Alle supporters zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar zijn met een boete huiswaarts gekeerd na het verstoren van de openbare orde.

'We veroordelen de onaanvaardbare gebeurtenissen in Amsterdam. In de aanloop naar deze wedstrijd hebben we de supporters nogmaals opgeroepen ons gastland te respecteren en zich daar op een verantwoorde manier te gedragen,' laat de FA weten in een persverklaring.

De FA wil in samenwerking met de Britse politie de herrieschoppers opsporen en nogmaals bestraffen.

FA gaat relschoppers uit Amsterdam bestraffen

Een korte samenvatting: De Engelse bond heeft gereageerd op de ongeregeldheden die Engelse supporters hebben veroorzaakt in Amsterdam vrijdag..