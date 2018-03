BILD: Bayern ving bot bij Tomas Tuchel

Het Duitse Bayern München lijkt op zoek naar een vervanger voor Jupp Heynkess, die volgend seizoen de Dutise grootmacht lijkt te verlaten.

Waar Bayern Munchen dit seizoen weer frivool op het kampioenschap afstevend, heeft het ook nog kans om de Champions League te winnen dit seizoen. Waar Jupp Heynkess zijn pensioen uitstelde en terugkeerde bij de Duitse hoofdmacht na het ontslag van Ancelotti, lijkt het er komende zomer dan toch van te komen.

Hierdoor moet Bayern op zoek naar een vervanger voor de routiniet, waar volgens BILD Tomas Tuchel (oud trainer Dortmund red.) is benaderd. Maar de oefenmeester heeft geen trek in een functie bij Bayern, waar Tuchel in de Engelse media ook in verband wordt gebracht met Arsenal of Chelsea FC.

Voor Bayern is het zaak om snel een nieuwe naam te hebben voor volgend seizoen, waar de voorkeur uitgaat naar een Duits sprekende trainer. Waar het lijsjte voor de rest namen als Julian Nagelsmann (Hoffenheim), Jürgen Klopp (Liverpool) en Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) laat zien.

