Dat de Amsterdam Arena nog steeds niet van naam is veranderd doet de familie Cruijff pijn, zo erg zelfs dat ze het inmiddels meer dan beu zijn.

Vervolg: Familie Cruijff is het zat: Naamsverandering lijkt er niet te komen

De naamsverandering van de Amsterdam Arena naar de Johan Cruijff Arena duurt maar voort, maar in tussentijd wordt er nog steeds niets ondernomen. De familie Cruijff is het inmiddels meer dan beu, zo laat Carole Thate, general manager van World of Johan Cruyff weten in gesprek met WNL op NPO Radio1.

'Ik heb tot nu toe geen positieve signalen gehoord. Heel teleurstellend,' waar het nu al twee jaar geleden is dat Cruijff overleden is. Waar de naamsverandering van de Amsterdam Arena naar de Johan Cruijff Arena nog steeds niet officieel is doorgevoerd kan er bij de familie Cruijff niet in. Ze noemen het 'respectloos' en denken eraan om zich terug te trekken bij de gemeente Amsterdam.

'Je moet ervoor waken dat de familie niet zegt: 'ja, jongens, graag of niet'. Maar we hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen,' en dat de kogel nog steeds niet door de kerk is komt door de financiele ongeschillen. 'Voor hem was Ajax een vierde kind. Daarom raakt het de familie des te meer dat het niet lukt om die arena naar Johan te vernoemen.'

Familie Cruijff is het zat: Naamsverandering lijkt er niet te komen

Een korte samenvatting: Dat de Amsterdam Arena nog steeds niet van naam is veranderd doet de familie Cruijff pijn, zo erg zelfs dat ze het inmiddels meer dan beu zijn..