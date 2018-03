Waar de laatste weken de naam van Neymar steeds meer opduikt in de media, blijft de Braziliaan gewoon bij PSG deze zomer.

Vervolg: Javier Pastore: 'Neymar blijft gewoon bij PSG'

Dat Neymar wordt gelinkt aan een eventuele terugkeer naar Spanje is slechts een mediaspel als het aan Javier Pastore ligt. Daar waar de Braziliaan niet tevreden zou zijn in Parijs en al na een seizoen zou willen vertrekken uit de Franse hoofdstad.

'Ik denk niet dat hij zal vertrekken,' aldus Pastore in gesprek met Onda Cero. 'Ik zie het meer als een mediaspel dan zijn echte verlangen. Toen Neymar kwam was hij erg enthousiast. Deze club is nog geen Barcelona en het is niet hetzelfde om in Spanje te spelen datn in deze Ligue 1-stadions.'

Waar Pastore een vertrek van Neymar dus niet ziet, denkt de Argentijn zelf wel dat hij vertrekt bij PSG. 'k besef dat mijn cyclus in Parijs ten einde loopt. We zullen zien hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik heb nog een contract voor een jaar.'

'Ik heb nog geen duidelijke ideeën, ik weet niet hoe het zal eindigen. Ik zal me concentreren op het einde van het seizoen, om dit jaar goed af te sluiten. Je moet proberen om het kampioenschap en de bekers te winnen. Natuurlijk is Spanje een optie vanwege taal een speelstijl.'

Javier Pastore: 'Neymar blijft gewoon bij PSG'

Een korte samenvatting: Waar de laatste weken de naam van Neymar steeds meer opduikt in de media, blijft de Braziliaan gewoon bij PSG deze zomer..