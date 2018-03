Kluivert: 'Zou hem zonder twijfel het liefst naar Barcelona zien gaan'

Als het aan Patrick Kluivert ligt, dan vertrekt zijn zoon Justin Kluivert, de flankaanvaller van Ajax, in de toekomst naar FC Barcelona. Het is nu nog te vroeg voor de aanvaller (18) en dat weet vader Patrick ook, maar hij weet dat zijn zoon graag naar de Spaanse topclub wil vertrekken in de toekomst.

'Hij is volwassen en maakt zijn eigen keuzes, maar hij heeft al eerder gezegd dat het zijn droom is om voor FC Barcelona te spelen. Ik zou hem zonder twijfel het liefst naar Barcelona zien gaan, maar alles kan gebeuren in het voetbal’, zei Kluivert tegen Sport. Kluivert speelde zelf ook voor Barcelona in het verleden.

