Trainer Chelsea bovenaan lijst PSG

Antonio Conte is volgens diverse media dé perfecte opvolger van Unai Emery bij Paris Saint-Germain. De trainer van de Parijzenaren staat onder helse druk en ligt al uit de UEFA Champions League.

De resultaten in de Champions League – eruit tegen Real Madrid in de laatste 16 – waren volgens het bestuur dusdanig slecht dat er nu dus rondgekeken wordt op de trainersmarkt. Ook de Belg Thomas Meunier liet al weten dat het snel einde verhaal was voor Emery en dat er intern ‘het een en ander ging veranderen’. Volgens de kwaliteitskrant The Guardian staat Antonio Conte van het Londense Chelsea bovenaan de shortlist van de club. De clubloze trainers Carlo Ancelotti (met een verleden bij PSG) en oud-Barça trainer Luis Enrique worden ook genoemd als mogelijke alternatieven.

Conte verdient ongeveer 10,8 miljoen euro en PSG zal minimaal 15 moeten bieden om hem te paaien voor een baan in Frankrijk. Conte heeft het nog steeds naar zijn zin bij The Blues maar moet wel uitkijken dat hij niet ontslagen wordt bij de club vanwege de wisselvallige resultaten; het kampioenschap is dit seizoen ver te zoeken en de club kan eigenlijk alleen nog iets winnen in de vorm van de FA Cup.

