Er is veel kritiek op FC Twente-trainer Gertjan Verbeek, maar hij zal het seizoen gewoon afmaken bij de nummer laatst van de Eredivisie. Veel spelers zouden ook klaar zijn met Verbeek, maar algemeen directeur Erik Velderman laat weten dat Verbeek het seizoen gewoon afmaakt.

Vervolg: Spelers hebben geen vertrouwen in Verbeek: Ik ontken niet

‘Het klopt dat er spelers bij mij zijn geweest. Ik ontken niet dat er is gesproken over hoe zaken de laatste tijd zijn gegaan, maar dat richtte zich niet alleen op de trainer. Een van de dingen die ter sprake is gekomen, is dat de spelers zich zorgen maken over de toekomst van de club. Ik heb hen verteld dat dat niet nodig is en dat ze zich op het voetbal kunnen concentreren’, zei Velderman tegen TC/Tubantia.



Eerder dit seizoen werd trainer René Hake al vervangen voor Verbeek en Velderman vindt dat een tweede ontslag niet goed zou zijn. ’Als ik zou denken dat een trainerswissel tot resultaat zou leiden, dan zouden we het in een New York minute doen, maar wij denken niet dat het de sleutel is. De positie van de trainer is voor ons geen issue. We hebben er vertrouwen in dat de staf en de spelers er alles aan zullen doen om dit seizoen tot een goed einde te brengen’, aldus Velderman.

Spelers hebben geen vertrouwen in Verbeek: Ik ontken niet

Een korte samenvatting: Er is veel kritiek op FC Twente-trainer Gertjan Verbeek, maar hij zal het seizoen gewoon afmaken bij de nummer laatst van de Eredivisie. Veel spelers zouden ook klaar zijn met Verbeek, maar algemeen directeur Erik Velderman laat weten dat Verbeek het seizoen gewoon afmaakt..