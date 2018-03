Puyol ziet Neymar wel naar Real Madrid vertrekken

Carles Puyol zou het niet gek vinden als Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar in de toekomst naar Real Madrid vertrekt. Neymar zou ontevreden zijn bij PSG en terug willen keren naar Spanje, waar hij al voor FC Barcelona speelde.

Voormalig verdediger Puyol, oud-teamgenoot van Neymar bij Barcelona, zou er ‘geen enkel probleem mee hebben’ mocht de pikante transfer plaatsvinden. ‘Ik denk dat het mogelijk is dat hij zich bij Real Madrid voegt. Ik heb daar geen probleem’, zei Puyol, die in het seizoen 2013/2014 met Neymar bij Barcelona speelde, tegen Estadao.





‘Hij is een professional en het is niet onmogelijk, maar ik denk dat het voor hem moeilijk zal zijn om PSG te verlaten omdat ze veel geld hebben uitgegeven om hem te ondertekenen’, aldus Puyol. Neymar ging afgelopen zomer voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG.

