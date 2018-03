Youssef El Jebli: Supporters zien dat we hebben gestreden

De Graafschap-middenvelder Youssef El Jebli was vrijdag belangrijk voor zijn club in het duel met NEC Nijmegen. Hij scoorde de gelijkmaker en dat was genoeg voor een punt: 1-1. De Graafschap speelde goed in de eerste helft en had in de tweede helft best wat geluk.

'Het liep de eerste helft prima. We hebben genoeg kansen gecreëerd in de counter. Ik moest vanuit de spits spelen en liet mij iets uitzakken. Vanaf daar konden we vrijuit voetballen, de zijkanten zoeken en steekballen geven’, zei El Jebli op de website van De Graafschap.



El Jebli stond voor het eerst sinds twee maanden in de basis. ‘In de tweede helft raakte ik een beetje vermoeid. Ik heb het in de afgelopen twee maanden moeten doen met invalbeurten, dus voor mij was dit weer lekker, ja’, vertelde hij. El Jebli was ook blij met het volle uitvak. Er waren meer dan 450 supporters in Nijmegen. ‘Natuurlijk willen zij drie punten, maar ze zien dat we hebben gestreden. De supporters weten dat we vijf basiskrachten misten. Het gaf een heel goed gevoel’, aldus El Jebli.

