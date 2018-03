Danny Koevermans over Sparta: Ik ging van 1375 naar 1000 euro

Voormalig aanvaller Danny Koevermans vertrok in de zomer van 2016 plotseling bij Sparta Rotterdam. Hij was er spitsentrainer en commercieel medewerker, maar na de promotie naar de Eredivisie bleef de waardering uit.

‘Ik ben een seizoen spitsentrainer en commercieel medewerker geweest bij Sparta en dat was ik graag blijven doen. Maar na de promotie moesten ze weer op zondag spelen. Het zal je niet verbazen dat ik honderd keer liever op zondag zelf bij Brandevoort voetbal en rondhang dan dat ik op zondag in een kostuum bij een profwedstrijd zit’, zei Koevermans, oud-spits van Sparta, AZ, PSV, Toronto FC en FC Utrecht tegen magazine Santos.





‘Op andere dagen wilde ik Sparta best blijven helpen. We kwamen er financieel niet uit. De begroting ging met zes miljoen euro omhoog, maar ik ging van 1.375 euro bruto per maand naar 1.000 euro bruto per maand. Nou ja, dan niet. Even goede vrienden’, aldus Koevermans.

