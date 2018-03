Grote clubs moeten flink betalen voor Hysaj: 50 miljoen euro

Elseid Hysaj, rechtsback van Napoli, wordt door grote clubs gevolgd, maar een club zal veel moet en betalen als ze de 24-jarige Albanees willen kopen. Hij heeft een transferclausule van vijftig miljoen euro. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn voor Bayern München, Liverpool, Manchester United, Manchester City en Arsenal, aclubs die aan Hysaj gelinkt worden.

‘Ik heb een transferclausule in mijn contract ter waarde van 50 miljoen euro, dus een club die mij wil kopen, weet dat het zich met dat bedrag bij Napoli moet melden’, zei Hysaj op een persconferentie van de nationale ploeg van Albanië. ‘Het is een mooi bedrag om op gewaardeerd te worden. Ik ben blij dat grote clubs in mij geïnteresseerd zijn en dat maakt me nog gemotiveerder om harder te werken.’



Hysaj is nu nog niet bezig met een andere club. ‘Ik concentreer me nu op Napoli. Ik werk goed onder Maurizio Sarri (trainer, red.). Met de periode bij Empoli meegeteld werk ik al zes jaar met hem. Elke speler wil de Scudetto winnen en het zou een bijzondere prestatie zijn voor ons’, aldus Hysaj. Napoli kocht Hysaj in 2015 voor 5 miljoen euro van Empoli.

