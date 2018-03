Almere City haalt Maaskant als nieuwe technisch directeur

Robert Maaskant keert terug in de voetballerij. Afgelopen zomer nam Maaskant nog afscheid van het voetbal, maar hij heeft nu een contract getekend als technisch directeur van Almere City FC. De Jupiler League-club meldde dit zaterdag. Maaskant is per direct in dienst getreden bij Almere City.

De 49-jarige oud-coach van onder meer RBC Roosendaal, Go Ahead Eagles, Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda en FC Groningen heeft tot medio 2020 getekend. ‘Ik ben aangenaam verrast door de ambitie en frisheid van deze club’, zei Maaskant op de website van Almere City. ‘Uit de gesprekken met algemeen directeur John Bes is naar voren gekomen dat wij veel raakvlakken hebben. Deze club is heel innovatief, wat past bij de kernwaarden ‘jong, eigenwijs en ambitieus’. Ik heb ook altijd een innovatieve kijk op voetbal gehad en ik weet hoe het is om met een kleine club te promoveren. Dat sluit goed op elkaar aan.’





Maaskant, die ook in het buitenland werkte bij Wisla Kraków (Polen), Dinamo Minsk (Wit-Rusland) en Texas Dutch Lions (Verenigde Staten), is blij met zijn nieuwe job. ‘Bij verschillende clubs ben ik technisch manager geweest, dus het takenpakket is niet nieuw voor mij. Ik kijk enorm uit naar de nieuwe uitdaging. Almere City FC heeft eigenlijk te maken met ‘de wet van de verminderde meeropbrengst’. De club is heel ambitieus, maar hoe dichter je bij je doelstelling komt, hoe minder progressie je boekt. De laatste stap is altijd de moeilijkste. Die fase gaan we nu met elkaar in. Daar wil ik de club in het algemeen en de technische staf in het bijzonder graag bij helpen.’





John Bes, algemeen directeur van Almere, is ook blij met de komst van Maaskant. ‘In onze rol als ‘challenger’ is anders denken en doen een voorwaarde, hetgeen prima aansluit bij de visie van Robert. Hij staat voor innovatie in het voetbal en heeft eerder laten zien geen enkele moeite te hebben om zijn ideeën uit te dragen. Daarnaast heeft Robert als trainer alles al meegemaakt, waar onze trainers hun voordeel mee kunnen doen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Robert een essentiële bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van onze jonge, eigenwijze en ambitieuze club’, aldus Bes.

Almere City haalt Maaskant als nieuwe technisch directeur

