Ronald Koeman is zijn avontuur als de nieuwe bondscoach van Oranje begonnen in mineur, vrijdagavond werd er met 0-1 verloren van Engeland in de eigen Amsterdam Arena.

Vervolg: Koeman verliest tegen Engeland en ziet Ajacied De Ligt als beste

Koeman was niet geschrokken van het verlies, waar hij enkele goede dingen terugzag maar ook kritisch was op het Nederlands Elftal. In gesprek met Veronica liet Koeman weten: 'Ik ben niet verrast, het zou wel gek zijn als ik bondscoach word en we Engeland ineens van de mat spelen. Ik heb goede dingen gezien, maar ook dingen die beter moeten. We kunnen in dit systeem spelen, maar we moeten wel rust aan de bal hebben. Ik geloof ook niet dat Engeland zo veel gecreëerd heeft.'

Vooral defensief stond het wel goed volgens Koeman, 'Vooral het centrale drietal. Hateboer krijgt van mij meer dan een voldoende. Ik vond De Ligt de beste man op het veld. Aan de andere kant hadden we moeite om iets te creëren. We waren minder balvast dan Engeland. Na rust merkte je dat we de grip op de wedstrijd kwijtraakten. Toen viel ook de 0-1.'

Waar Dost in de voorhoede mocht beginnen, kende de aanvaller een teleurstellende avond. 'In de eerste helft verspeelde hij een paar ballen die je moet vasthouden. We weten dat hij bediend moet worden. Dat ging moeizaam, we kwamen er moeilijk doorheen. Met name in de eerste helft leden we slordig balverlies. Dan kom je niet vooruit. Dan is Bas minder aanwezig.'

In paniek wil Koeman niet raken na zijn eerste duel met Oranje, 'Het is nooit leuk om met een nederlaag te debuteren. Aan de andere kant besef ik tegen wie we spelen. Dat zijn allemaal topspelers uit topcompetities. Dat verschil zag je wel een aantal keer. Maar ik zie geen aanleiding om iets te veranderen. We spelen maandag ook niet met dezelfde elf. Als we nu al mistroostig worden, zou dat niet goed zijn.'

Ook aanvoerder Van Dijk sloot zich aan bij die woorden, 'Dat het in balbezit beter moet weten we allemaal', zei hij bij FOX Sports. 'Dat zullen we bespreken en trainen. We hebben er pas een paar dagen op getraind. We moeten daarin nog stappen maken. Er is geen reden tot paniek. We werken hard en dat het beter moet is duidelijk. We moeten verder.'

'Je gaat die wedstrijd in om te winnen en dat gevoel had iedereen, dat we een goede kans maakten', vervolgde Van Dijk. 'Vooral in balbezit liep het niet zoals we wilden. Dat ligt aan meerdere dingen. Aan onszelf, maar ook aan de tegenstander. Het zijn niet zomaar jongens bij Engeland.'

Waar Van Dijk de eerste keer de aanvoerdersband mocht dragen, kende de Liverpool verdediger geen druk. 'Ik doe dezelfde dingen, alleen heb ik nu een band om. Ik voel geen extra druk en dat zal ook niet veranderen. Het is geweldig om aanvoerder te zijn, maar het verandert niets aan hoe ik praat of doe. Ik hoop natuurlijk nog lang aanvoerder te blijven. Ik wil vanaf nu alles spelen en heel succesvol worden met Oranje.'

Koeman verliest tegen Engeland en ziet Ajacied De Ligt als beste

Een korte samenvatting: Ronald Koeman is zijn avontuur als de nieuwe bondscoach van Oranje begonnen in mineur, vrijdagavond werd er met 0-1 verloren van Engeland in de eigen Amsterdam Arena..