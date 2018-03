Waar de landen een EK ticket en een titel kunnen winnen, is de Nations League ook nog financieel aantrekkelijk geworden.

Vervolg: KNVB kan 7,5 miljoen euro vangen bij goed meedoen Oranje in Nations League

De UEFA heeft met het nieuwe toernooi een bedrag van 80 miljoen euro gereserveerd, waar Oranje aan grootmachten Duitsland en Frankrijjk is gekoppeld in Poule A. De startpremie bedraagt 1,5 miljoen euro, en mocht Nederland als eerste in de groep eindigen wordt het bedrag verdubbeld.

De groepswinnaar van divisie A zal strijden om het kampioenschap, waar een bedrag van 4,5 miljoen euro aan gekoppeld is. Wat inhoudt dat de deelnemende landen in totaal 7,5 miljoen euro kunnen incasseren bij winst.

Oranje zal op 9 september in de Nations League haar eerste duel tegen de Fransen spelen, waar op 19 november wordt afgesloten tegen de oosterburen.

