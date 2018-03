Henk Fraser volgend seizoen nieuwe trainer Sparta

Henk Fraser gaat terug naar waar het vroeger allemaal begon voor hem, volgend seizoen staat de Vitesse trainer aan het roer bij Sparta Rotterdam.

Waar Henk Fraser na dit seizoen bij Vitesse vertrekt, wordt zijn opvolger de Rus Slutsky. Maar Fraser hoeft niet lang zonder werkgever te zitten, want volgend seizoen zal hij Advocaat opvolgen bij Sparta Rotterdam. Fraser zal Aleksandar Rankovic als zijn assistent krijgen.

Technisch Manager Henk van Stee in content met Fraser, ''We hebben uiteraard een profielschets gemaakt. Daar zijn een aantal kandidaten uitgekomen en de keuze is gevallen op Fraser. Hij heeft de ervaring, heel goed gepresteerd bij andere clubs en ook een verleden bij Sparta. Henk en Aleksandar hebben een contract getekend voor twee seizoenen, ongeacht niveau, maar wij gaan uit van Eredivisie.'

Het avontuur zal voor Fraser beginnen op 1 juli, nadat hij zijn periode bij Vitesse goed afsluit. ''Ik ben Sparta altijd blijven volgen en het is een unieke club', laat de 51-jarige coach weten op het digitale thuis van de club. 'Ik kijk er naar uit om na het huidige seizoen bij Sparta aan de slag te gaan. Natuurlijk ligt mijn focus er volledig op om het seizoen bij Vitesse goed af te sluiten.'

