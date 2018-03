Engelse media niet mals voor zwak en ongeinspireerd Oranje

Waar Oranje onder leiding van Ronald Koeman het avontuur van de nieuwe bondscoach in mineur begon, werd er in de Amsterdam Arena met 0-1 verloren van Engeland.

De Engelse media had het na afloop niet over de Engelsen, maar over het ongeinspireerde en zwakke Nederlands Elftal. ''We hebben kunnen zien waarom dit team wordt gezien als het slechtste Oranje in een zeer lange tijd.' kopt The Guardian zaterdag.

De Engelse bondscoach Southgate keek vooral naar zijn eigen elftal, ''Ik ben bijzonder tevreden', sprak hij na afloop. 'Nederland switchte geloof ik drie keer van systeem, maar elke keer hadden wij daar een antwoord op. Ik wilde vandaag wat andere dingen uitproberen, en heb meerdere zaken gezien waar ik tevreden over ben. We speelden met veel energie en zagen er fris uit.'

The BBC ging ook door over Oranje, ''Het was een gecontroleerd optreden van een ploeg waarin veel nieuwe dingen werden uitgeprobeerd,' dat Engeland volop kon expirimenten in de Amsterdam Arena, ''Oranje werd nauwelijks gevaarlijk, het optreden van Engeland moet dan ook in perspectief worden geplaatst. Dit Nederlands elftal was erg zwak en zit duidelijk in een overgangsperiode. Er zullen veel zwaardere tegenstanders komen dan dit zwakke en kleurloze Nederland. Het team van 2002 had het waarschijnlijk beter gedaan, ook al zijn die spelers inmiddels allemaal een jaar of veertig.'

Southgate sprak zelfs over medelijden met Koeman, ''Met het bondscoachschap gaat er voor hem een droom in vervulling, maar hij heeft een zware klus. De status van de nationale ploeg wordt geillustreerd door het feit dat ze het komende WK missen, het ongeïnspireerde optreden tegen Engeland toonde aan hoe moeilijk het voor Koeman wordt om het Nederlandse voetbal nieuw leven in te blazen. De hele week was duidelijk te zien dat de manager volledig vertrouwen in zichzelf heeft, dat zal hij - met de hoop van een hele natie op zijn schouders - ook nodig hebben.'

The Guardian liet nog weten tevreden te zijn over Engeland, maar dat er meer in had gezeten tegen het zwakke Oranje, ''Niet onbelangrijk: we hebben vanavond kunnen zien waarom dit team wordt gezien als het slechtste Oranje in een zeer lange tijd. Het was overduidelijk dat een zege op Nederland niet meer de presatie is die het ooit was. In twee dagen tijd zijn er meer dan honderd Engelse fans gearresteerd in Amsterdam, maar op voetbalgebied is het het thuisland dat zich moet schamen.'

