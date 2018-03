Waar de verdediger van Ajax de laatste maanden al in verband werd gebracht met FC Barcelona, mag er nu nog een naam op dat lijstje worden bijgezet.

Zo lijkt de topclub uit Catalonie nu ook de verrichtingen van Frenkie de Jong met bovenmatige interesse te volgen. Het Spaanse Mundo Deportivo weet te melden dat FC Barcelona zich in de zomer gaat melden in Amsterdam voor Frenkie de Jong, met de intentie om hem eerst nog een jaar te verhuren aan Ajax.

FC Barcelona beschouwt Frenkie de Jong als parel van het voetbal en is serieus van plan om werk te maken van de jongeling komende zomer. In ieder geval zijn er scouts van FC Barcelona vrijdagavond in de Amsterdam Arena te gast tijdens het oefenduel van Oranje tegen Engeland.

FC Barcelona aast naar De Ligt ook op Frenkie de Jong

