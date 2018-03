AZ legt talentvolle Guus til een jaar langer vast

AZ weet via de officiele kanalen te melden dat talent Guus Til zijn contract met een jaar verlengt, wat nu tot medio 2023 loopt in Alkmaar.

Waar het talent zich in 2010 meldde in de jeugdopleiding van AZ, maakte hij vorig seizoen zijn officiele debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Waar inmiddels dit seizoen een vaste basisplek voor hem is weggelegd in het elftal van V.d Brom.

In de inmiddels 32 officiele wedstrijden kwam Til tot 10 doelpunten en 2 assists, waar directeur voetbalzaken Huiberts weten: 'We zijn blij en verheugd om het contract van Til open te breken en te verlengen met een jaar.'

'Hij heeft de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt. Hij is doorgebroken als speler van de jeugdopleiding en heeft zich opgewerkt tot vaste waarde van het eerste elftal van AZ. Daarnaast is hij zelfs al opgevallen bij de bondscoach, met selectie voor het Nederlands elftal tot gevolg.'

