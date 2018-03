VVV Venlo speler Damian van Bruggen doorliep de jeugdopleiding van PSV en Ajax, maar staat inmiddels onder contract bij de Venlonaren.

Vervolg: Van Bruggen: PSV wordt kampioen, of er gebeurd iets heel geks

Damian van Bruggen ziet PSV echter dit seizoen gewoon kampioen worden, waar hij Luuk de Jong als leider van het kampioenselftal ziet. 'Hij is groot en omdat PSV veel op de helft van de tegenstander voetbalt, bevindt hij zich vaak in de zestien. Dan is het heel vervelend om tegenover hem te staan,' aldus Van Bruggen in gesprek met VI.

Van Bruggen denkt ook niet dat de titelstrijd dit seizoen nog spannend gaat worden, 'PSV wordt het gewoon, of er moet in Eindhoven een groepvirus uitbreken.' Of Van Bruggen het een probleem vindt op kunstgras bij VVV, laat hij weten: 'Als je zoals Ajax, AZ, Feyenoord en PSV het geld hebt om een veld te onderhouden, is dat top', legt hij uit. 'Maar als je kijkt naar andere clubs met minder financiële middelen, dan is kunstgras een welkome oplossing. De bal rolt beter over een vlak kunstgrasveld dan over een knollentuin.'

Van Bruggen: PSV wordt kampioen, of er gebeurd iets heel geks

Een korte samenvatting: VVV Venlo speler Damian van Bruggen doorliep de jeugdopleiding van PSV en Ajax, maar staat inmiddels onder contract bij de Venlonaren..