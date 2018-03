Het Algemeen Dagblad kopt vrijdag dat PSV doelman Jeroen Zoet zich mag opmaken voor een basisplek bij Oranje, waar vrijdagavond tegen Engeland wordt geoefend.

Vervolg: Jeroen Zoet lijkt in basis te beginnen in oefenduel tegen Engeland

Waar Koeman niet voor een 4-3-3 systeem gaat, maar voor een 5-3-2 systeem, heeft PSV doelman Jeroen Zoet de strijd onder de lat gewonnen van FC Barcelona doelman Jasper Cillessen. Het lijkt erop dat de PSV-er vrijdagavond het doel verdedigd in het oefenduel tegen de Engelsen.

'De komende vier interlands wil ik gebruiken voor iets anders. We hebben niet meer de echte toppers, dus dan zoek je het in andere dingen. Ik zeg niet dat we nooit meer 4-3-3 gaan spelen,' aldus Koeman.

Waar ook de centrale verdediging zal bestaan uit Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt, waar Hans Hateboer en Nathan Aké de achterhoede completeren. Het middenveld zal in ieder geval bestaan uit de oud PSV-ers Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum.

Jeroen Zoet lijkt in basis te beginnen in oefenduel tegen Engeland

Een korte samenvatting: Het Algemeen Dagblad kopt vrijdag dat PSV doelman Jeroen Zoet zich mag opmaken voor een basisplek bij Oranje, waar vrijdagavond tegen Engeland wordt geoefend..