VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy

23-3-2018 18:55 - Door: M.d.Z.

Oud Manchester United en LA Galaxy speler David Backham laat zijn licht schijnen over de aankondiging van Zlatan naar LA Galaxy.

Vervolg: VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy


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VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy

Een korte samenvatting: Oud Manchester United en LA Galaxy speler David Backham laat zijn licht schijnen over de aankondiging van Zlatan naar LA Galaxy..

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