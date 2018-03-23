VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy
23-3-2018 18:55 - Door: M.d.Z.
Oud Manchester United en LA Galaxy speler David Backham laat zijn licht schijnen over de aankondiging van Zlatan naar LA Galaxy.
Vervolg: VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy
David Beckham thinks Zlatan's move to the MLS will be HUGE for the league, is he right?! 🇺🇸 pic.twitter.com/JWkLm5Vy7q— Football Daily (@footballdailyuk) March 23, 2018
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VIDEO: Backham over Ibrahimovic naar LA Galaxy
Een korte samenvatting: Oud Manchester United en LA Galaxy speler David Backham laat zijn licht schijnen over de aankondiging van Zlatan naar LA Galaxy..