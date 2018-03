Zlatan vertrekt naar MLS League en gaat voor LA Galaxy spelen

Waar de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic donderdag het contract bij Manchester United liet ontbinden, komt hij amper 24 uur later zelf met nieuws over zijn nieuwe werkgever.

Het mocht al enigzins duidelijk zijn dat Ibrahimovic genoot van interessse uit de Amerikaanse MLS League, maar het is nog wachten op de officiele bevestiging. De Zweedse vedette gaat naar verluidt aan de slag bij LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimović's full page advert in the LA Times announcing his arrival at LA Galaxy. pic.twitter.com/LSJXsdKj4P

The LA Times kopt dit vrijdag groot op de voorpagina:

As revealed first by ESPN FC yesterday lunchtime, Zlatan Ibrahimovic is off to MLS, and LA Galaxy. pic.twitter.com/UBWaKV98P0