Manchester United en Ibrahimovic zetten er per direct een punt achter

Deze week werd door de Engelse club Manchester United vermeld dat Ibrahimovic per direct de club verlaat.

In goed overleg hebben Manchester United en Zlatan Ibrahimovic het contract per direct laten ontbinden, hiermee lijkt de weg voor de Zweedse vedette naar de Amerikaanse competitie vrij.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) March 22, 2018

''Iedereen bij de club wil Zlatan bedanken voor zijn bijdrage sinds zijn komst, we wensen hem het allerbeste voor de toekomst,' laat de Zweedse vedette weten. Eerder kwamen er al geruchten naar buiten dat het Amerikaanse LA Galaxy de Zweed wil inlijven.

United haalde Zlatan in de zomer van 2016 naar de club, waar hij transfervrij werd overgenomen van PSG. In april 2017 scheurde de aanvaller zijn kruisband, waarna een lang herstel nodig was. Na een halfvol wedstrijden na zijn herstel is het nu dus over en uit.

Het contract van de Zweed liep komende zomer al af, maar beide partijen hebben na goed overleg het contract per direct ontbonden.

