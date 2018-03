Waar Ronald Koeman de Ajacied Justin Kluivert heeft opgeroepen voor de twee oefenduels van Oranje, hoopt de nieuwe bondscoach dat Kluivert goed nadenkt over zijn vervolgstappen.

'Hij is pas achttien jaar, dat is naar mijn mening te jong om naar de Premier League te gaan.' Van de Engelse media kreeg Koeman de vraag hoe hij dacht over de interesse voor Ajacied Justin Kluivert uit de Premier League. De bondscoach reageerde echter op zijn manier,

''Laten we hopen dat zulke jonge spelers lang in Nederland blijven', sprak Koeman. 'Zo kunnen ze elke week spelen en zich verder ontwikkelen. Het is uiteindelijk natuurlijk niet mijn beslissing. Ik heb er wel over gesproken met hem, hij praat nu ook met Ajax over een nieuw contract. Hij is pas achttien jaar, dat is naar mijn mening te jong om naar de Premier League te gaan. Het beste is om langer in Nederland te blijven.'

Koeman: Kluivert is slim genoeg om te weten wat het beste is

