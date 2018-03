Gullit: Dat kunstgras is funest voor het Nederlands voetbal

Dat er nog steeds op kunstgras wordt gespeeld in de Eredivisie, is volgens Ruud Gullit een schande. De oud international benadrukt nogmaals dat het kunstgras funest is voor het Nederlands voetbal.

Dat er nog steeds zeven clubs in de Eredivisie op kunstgras spelen vindt Gullit afschuwelijk, zo laat hij weten in gesprek met Reuters: ''Ik heb altijd al gezegd dat kunstgrasvelden geen goed idee waren, maar ze werden massaal gepromoot. Nu weten we dat het belachelijk is, maar het is lastig om terug te draaien.'

''We zijn achteruit gegaan, kunstgras heeft ons voetbal vernietigd. Het is een ander spel, totaal anders,' gaat Gullit verder. 'Als iedere competitie op kunstgras zou spelen, zou ik het accepteren, maar we hebben zeven kunstgrasvelden in de Eredivisie en dat is schandalig. We merken nu dat er spelers zijn die daarom niet naar Nederland willen komen en dat jonge spelers erdoor vertrekken. Alle jeugdteams zouden op natuurgras moeten spelen. Het gekke is: als je goed gras wil, is Nederland the place to be. We hebben het beste natuurgras van de wereld!'

Op het hoogste niveau in Nederland spelen de Eredivisieclubs PEC Zwolle, Heracles Almelo, ADO Den Haag, Excelsior, Sparta Rotterdam, Roda JC Kerkrade en VVV-Venlo allemaal nog op kunstgras.

