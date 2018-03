Clement moet Reading uit degradatiezorgen halen

Daags na het ontslag van Jaap Stam bij het Engelse Reading, is Paul Clement aangesteld aan zijn opvolger.

Waar Jaap Stam vorig seizoen het Engelse Reading nog bijna liet promoveren, is het dit seizoen niet wat er van hem werd verwacht. Donderdag werd Stam op straat gezet door het Engelse Reading, wat amper 24 uur later al met de opvolger op de proppen komt.

Paul Clement named new Reading manager two days after they parted company with Jaap Stam https://t.co/m9Rbs693lf