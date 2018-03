Van Bommel staat te kijken van internationals Australie

Waar Australië met Frankrijk, Peru en Denemarken in de groepsfase bij het WK is ingedeeld, lijkt een plek bij de laatste 4 onrealistisch voor het team van Van Bommel en Van Marwijk. Toch gelooft de oud PSV-er in een stunt.

'ls we dat geloof niet hadden, dan zouden we er niet aan zijn begonnen. Dan kunnen we beter thuis blijven,' laat Marc van Bommel weten.

Waar Van Bommel met Van Marwijk vanaf maandag bezig zijn om Australie klaar te stomen voor het komende WK, laat de middenvelder weten hoe de eerste week is verlopen, 'Natuurlijk hebben we met Saoedi-Arabië tweemaal tegen Australië gespeeld, dus we hadden al een beeld, en we hebben ook veel wedstrijden op tv van de spelers gekeken, maar het is toch anders als je echt met spelers op het veld staat. Nu krijgen we een nog beter beeld.'

De Internationals zijn benieuwd naar de carriere van Van Bommel, waar de middenvelder verbaasd is van wat hij heeft gezien de eerste week, 'Als ik een praatje maak in de lobby, word ik gevraagd naar mijn periode in Duitsland of mijn ervaringen op het WK, maar dat soort gesprekjes moeten vooral heel ongedwongen zijn.'

