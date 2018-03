Overmars: Intentie om Kluivert en De Ligt te behouden

Marc Overmars krijgt komende zomer een dagtaak wanneer het aankomt op De Ligt en Kluivert.

Beide jongelingen kunnen komende zomer Amsterdam verlaten voor een overstap naar een grote buitenlandse topclub, maar het is zaak aan Overmars om de jongelingen binnenboord te houden bij Ajax.

Waar Ronald Koeman, de nieuwe Oranje bondscoach, dit liet weten over de toekomst van Kluivert: 'Laten we hopen dat dit soort jonge spelers wat langer in Nederland blijft om elke week te voetballen en zich verder te ontwikkelen. Ik beslis dat niet, maar het zou wel het beste zijn.'

'Ik heb het hier met Justin over gehad. Hij is nu met Ajax in gesprek over contractverlenging. Kluivert is pas 18 en in mijn ogen is dat te jong om naar de Premier League te vertrekken.'

Over De Ligt lijkt het Catalaanse FC Barcelona te zijn afgehaakt omdat Ajax een bedrag van 60 miljoen euro vraagt voor de verdediger. Waar Overmars ontkent dat het bedrag is gevraagd. Wel wil Ajax zowel Kluivert als De Ligt komende zomer niet laten gaan.

