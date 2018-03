V.d Looi hoopt op buitenlands avontuur komende zomer

Sinds het vertrek van Erwin v.d Looi bij Willem II jl 8 maart, heeft de oefenmeester zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur.

Op 8 maart jl. nam V.d Looi zelf ontslag legt hij uit, 'Dat voelde niet als weglopen. Dit was volgens mij echt het beste voor de club. Er was een zwerm van negativiteit ontstaan', blikt de trainer terug. 'We wonnen van Roda en speelden doordeweeks de halve finale van de beker tegen Feyenoord. Die zaterdag erop tegen Heerenveen was de ploeg gewoon op. Meer zat er niet in.'

Na het verlies tegen SC Heerenveen was er voor V.d Looi geen houden meer aan bij Willem II, waar hij begin maart ontslag nam bij de Tilburgers. Maar toch wil V.d Looi niet direct de handdoek gooien en gokt hij in de zomer op een nieuwe klus, 'Ik zou wel een buitenlands avontuur willen', vertelt hij. ‘Mijn zoon (Oranje Onder-19- en FC Groningen-middenvelder Tommie van de Looi, red.) heeft nu een leeftijd bereikt waarop hij prima op zichzelf kan wonen. Na vijf jaar werken in Nederland zou ik wel het wel eens in het buitenland willen proberen.'

V.d Looi kan ondanks zijn ontslag over een goede periode terugkijken, waar hij met FC Groningen in 2015 de KNVB beker wist te winnen en het jaar erop Europees voetbal behaalde. Ook wist hij Willem II in het linkerrijtje te laten eindigen vorig seizoen.

