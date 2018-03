Bosz: Niet gek dat topclubs azen op Matthijs de Ligt

Oud Ajax en Borussia Dortmund trainer Peter Bosz vindt het niet gek dat topclubs azen op de handtekening van Ajacied De Ligt.

Waar de jonge verdediger van de Amsterdammers al diverse malen aan topclubs werd gelinkt, speelt Matthijs de Ligt nog steeds in het shirt van de Amsterdamse topclub. De vraag is alleen hoe lang het nog duurt voordat De Ligt wordt weggekocht, zo laat Bosz weten in gesprek met VI.

'Een nieuwe volgende prikkel kan goed zijn, maar dan moet hij verzekerd zijn van speelminuten. En hij is nog jong, dit is pas zijn eerste volledige seizoen als basisspeler in het profvoetbal. Uiteindelijk komt die stap hogerop er zeker, het gaat vooral om de afweging wat het goede moment is.'

'Maar Matthijs is een intelligente jongen, die precies weet wat hij wil. Dus ik heb daar alle vertrouwen in.' De zaakwaarnemer van De Ligt laat weten dat er geen haast is geboden bij een vertrek van de verdediger, 'Hij is pas achttien, dus moet hij vooral veel vlieguren maken en de kans krijgen om te groeien. Waar dat is? En wanneer? Daar is hij nog niet uit. Maar de ontwikkeling staat voorop, het financiële aspect is van secundair belang.'

