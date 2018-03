Jaap Stam ontslagen bij Engels Reading

Waar Jaap Stam vorig seizoen nog een prima seizoen kende bij het Engelse Reading, wil het dit seizoen allemaal niet vlotten met de club. Waar de club net boven de degradatiestreep bungelt, heeft de club besloten Stam woensdag op straat te zetten.

Waar de nummer 22 tot en met 24 degraderen, bungelt Reading op een teleurstellende 20e plek in het Premiership. Waar in het begin van het seizoen nog werd uitgesproken dat promoveren de doelstelling zou zijn, wist Stam met zijn Reading slechts 8 van de 38 duels in winst om te zetten.

Dit heeft woensdag tot het ontslag van Stam geleid. Zo valt ook te lezen in het statement, ''Grootaandeelhouders Yongge Dai en Xiu Li Dai wilden Jaap alle kansen geven om de situatie om te draaien. Jaap heeft er alles aan gedaan om het team weg te krijgen uit de huidige moeilijke positie, maar na lang nadenken heeft de club besloten dat verandering nu noodzakelijk is. We willen Jaap bedanken voor zijn harde werk en wensen hem het beste.'

Vorig seizoen werd de derde plek aangedaan en mocht Reading meedoen in de play offs voor promotie, waar het net niet wist te promoveren.

