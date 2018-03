In principe is Xavi Hernández de komende twee seizoenen ook nog te bewonderen bij All-Sad, zo meldt de club woensdag zelf.

Het contract van de routinier wordt met twee seizoenen verlengt, waardoor Xavi Hernández de komende twee seizoenen ook nog te bewonderen is bij All-Sad. Over de rol die Xavi Hernández krijgt toegewezen bestaat altijd nog wel onduidelijkheid.

Waar Xavi Hernández nu nog de aanvoerdersband draagt, leek het er eerder op dat de routinier eerder dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen leek te hangen. ''We hebben nog niet bepaald wat zijn rol gaat worden. Misschien gaat hij door als speler, misschien krijgt hij een andere rol. Dat wordt snel bekend,' aldus de Alemgeen directeur.

In 2015 nam All-Sad Xavi transfervrij over van FC Barcelona, waar de routinier er nooit een geheim van heeft gemaakt ook een andere rol te willen bekleden in de toekomst bij All-Sad. De kans bestaat dat Xavi na dit seizoen doorgaat als lid van de technische staf.

Xavi nog twee jaar bij All-Sad: Rol blijft nog onduidelijk

