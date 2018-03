Aan het eind van het seizoen zal FC Groningen in ieder geval afscheid nemen van een tweetal spelers.

Vervolg: FC Groningen neemt afscheid van duo Van Nieff en Larsen

De contracten van Yoëll van Nieff en Kasper Larsen lopen komende zomer af en worden niet verlengd door de club. Wat niet geldt voor Ajdin Hrustic, de optie in zijn contract is gelicht en het contract wat tot 2019 loopt wordt dus opengebroken.

De 24-jarige middenvelder Nieff speelt al veertien seizoenen voor FC Groningen, waar hij tussentijds ook werd verhuurd aan FC Dordrecht en Excelsior. De 25-jarige Deense verdediger Larsen is bezig aan zijn derde seizoen in het shirt van de groenwitten.

Er is nog wel twijfel over het aanblijven van Ritsu Doan, of de koopoptie in zijn contract wordt gelicht.

