Dost: Wil me verdomme laten zien in Oranje

Waar Bas Dost de doelpunten aaneen reigt in de Portugese Liga, is de aanvaller van plan zich te laten gelden bij Oranje onder de nieuwe bondscoach.

In gesprek met FOX Sports liet Dost weten: ''Na mijn laatste interland (de 2-0 zege tegen Zweden, red.) was ik er wel aardig klaar mee. 'Toen ging ik ook naar huis met het idee: het kan me even allemaal gestolen worden. Daarna heb ik een blessure gehad. Ik denk dat het mij heel goed gedaan heeft dat ik er in die periode niet bij ben geweest.'

''In de tussentijd is het bij mijn club gewoon goed gegaan,' aldus Dost die in Portugal een op een loopt met 23 goals uit 23 duels. ''Ik ben hierheen gegaan met een goed gevoel, die jongens zien is natuurlijk altijd gezellig.'

'Maar ik ben hier wel heen gekomen met het idee: ik wil verdomme nu laten zien wat ik waard ben, want ik word wel een beetje moe van dat verhaal dat ik in Portugal zo veel scoor en er hier niets van bak. Want zo wordt er toch altijd geconcludeerd. Als je als spits niet scoort, bak je er geen hol van. Zo is het nu eenmaal.'

Maandag wacht Engeland in het eerste oefenduel, waarna later ook Portugal wordt aangedaan. Waarover Bas Dost meldt, ''Ik speel liever beide wedstrijden, maar ik vind het sowieso wel leuk om minuten te maken tegen Portugal. Dan speel ik tegen mijn teamgenoten.'

