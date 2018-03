Jurgen Locadia heeft het bij het Engelse Brighton goed naar zijn zin, waar hij zich al liet gelden in de FA Cup en in de competitie.

Vervolg: Locadia kan niet wachten op basisplek bij Brighton

Waar Locadia bij zijn nieuwe werkgever nog niet kan rekenen op een vaste basisplaats, geeft de oud PSV-er aan klaar te zijn voor een basisplek. Afgelopen weekend in de FA Cup tegen Manchester United ging het goed, maar Locadia wil gewoon in de basis starten.

''Ik ben nu al twee weken helemaal fit. Ik ben klaar om te spelen en voel me goed. We hebben nog acht wedstrijden op het programma staan in de Premier League en ik hoop op een basisplaats,' aldus de aanvaller in gesprek met The Brighton and Hove Independent.

Nu de interlandperiode is aangebroken, kan Locadia zich rustig voorbereiden op de laatste competitieduels om de strijd tegen degradatie aan te gaan. ''We zijn goed in vorm en moeten nu blijven winnen. Als we spelen zoals we deden tegen United, gaan we ons zeker handhaven.'

Waar het duel tegen Crystal Palace altijd beladen is, hebben de fans de spits al bijgepraat. ''Dat is misschien wel de grootste wedstrijd van de drie die eraan zitten te komen. De fans hebben me er alles over verteld.'

Locadia kan niet wachten op basisplek bij Brighton

Een korte samenvatting: Jurgen Locadia heeft het bij het Engelse Brighton goed naar zijn zin, waar hij zich al liet gelden in de FA Cup en in de competitie..