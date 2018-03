Jordi Cruijff had als profvoetballer te maken met een hoog verwachtingspatroon vanwege zijn vader Johan Cruijff. Jordi, momenteel trainer van Maccabi Tel Aviv uit Isräel, speelde als speler met de naam 'Jordi' op zijn shirt in plaats van 'Cruijff'. Volgens hem was dat niet alleen om de druk weg te nemen.

Vervolg: Cruijff over voornaam op shirt: Dat was maar een van de redenen

'Maar dat was maar een van de drie redenen', zei Cruijff tegen De Telegraaf. 'Ik was ook trots op mijn Catalaanse afkomst en naam. Je moet niet vergeten dat ik meer dan de helft van mijn leven in Barcelona heb gewoond.'

'En dan was er nog een commercieel aspect. De rechten van de naam Cruijff lagen bij mijn vader. Natuurlijk kon ik die wel gebruiken als ik dat wilde. Maar we wilden voorkomen dat clubs of landen de naam Cruijff in combinatie met nummer 14 zouden uitbuiten', aldus de zoon van één van de beste spelers ter wereld aller tijden. Jordi kwam tijdens zijn loopbaan uit voor onder meer FC Barcelona en Manchester United.

Cruijff over voornaam op shirt: Dat was maar een van de redenen

Een korte samenvatting: Jordi Cruijff had als profvoetballer te maken met een hoog verwachtingspatroon vanwege zijn vader Johan Cruijff. Jordi, momenteel trainer van Maccabi Tel Aviv uit Isräel, speelde als speler met de naam 'Jordi' op zijn shirt in plaats van 'Cruijff'. Volgens hem was dat niet alleen om de druk weg te nemen..