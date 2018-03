Boëtius: Soms klonk er gefluit voor ik was ingevallen

Feyenoord-aanvaller Jean-Paul Boëtius begon goed aan het seizoen, maar zakte daarna terug. De laatste weken staat Boëtius echter wel weer in de basis, maar hij werd wel flink uitgefloten toen hij terugzakte in zijn niveau.

'Het duurde lang. Te lang. Dan ga je piekeren en dat helpt je ook niet vooruit. Ja, als speler krijg je het gemor op de tribunes heus wel mee. En ik snap ook dat de mensen meer verwachten, dat is terecht. Alleen gefluit helpt niemand verder, ik blokkeerde echt een beetje. Het moest ook beter, dat wist ik. Maar soms klonk er al gefluit voor ik daadwerkelijk was ingevallen. Dat had gewoon invloed op me', zei Boëtius tegen het Algemeen Dagblad.

Dat hij onlangs scoorde tegen AZ deed hem dan ook deugd. 'Ik zat met mezelf in de knoop en de trainer zag dat ook. Je zoekt dan naar vertrouwen en dan helpen doelpunten en assists meer dan al het andere. Op trainingen gaat het vaak zo lekker, maar het gaat natuurlijk om wedstrijden', aldus Boëtius.

