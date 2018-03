De nieuwe Oranje bondscoach Ronald Koeman is blij dat Oranje weer voorbereid in Zeist in plaats van in Noordwijk.

Vervolg: Koeman: Zeist is de plek waar Oranje thuishoort

'En daar ben ik blij mee, ondanks dat ik het als international altijd geweldig naar mijn zin heb gehad in Noordwijk.'

'Maar het voetbal is bij ons leidend. In Zeist hebben we alles bij de hand, prachtige velden bijvoorbeeld. Maar ook een nieuw medisch centrum waar we alles kunnen meten. Hier horen we nu echt thuis.'

Koeman moet in Zeist het Oranjegevoel terugbrengen bij de Internationals en weer een hecht elftal smeden. Waar Woudschoten Hotel het nieuwe onderkomen van de Oranje Internationals nu is.

