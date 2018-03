Waar Jong Ajax afgelopen weekend met 4-2 wist te winnen bij De Graafschap, had Kaj Sierhuis een groot aandeel in de klinkende overwinning van de Amsterdammers.

Vervolg: Kaj Sierhuis ziet in Jong Ajax serieuze titelkandidaat

De 19-jarige spits Kaj Sierhuis nam met drie treffers 75% van de score op zich, waar de aanvaller tevreden terugkijkt, ''We hadden wat goed te maken, we zijn weer koploper en het was mijn eerste hattrick.'

De eerdere ontmoeting met De Graafschap stond nog in het geheugen van Sierhuis, ''Wij als ploeg en ik in het bijzonder hadden wel wat goed te maken tegen ze. We verloren thuis kansloos met 0-5. Ik viel in dat duel in en haalde het einde van de wedstrijd niet door een rode kaart. Er leefden voldoende revanchegevoelens.'

Waar afgelopen weekend dus revanche werd behaald, 'Mijn eerste hattrick in het profvoetbal. Voor de eerste keer de bal mee naar huis. In de jeugd heb ik wel vaker drie keer gescoord in een wedstrijd. Het is mooi dat ik mijn goals mee kan pikken en me kan laten zien. Het is belangrijk voor me om minuten te maken op Jupiler League-niveau.'

Sierhuis ziet dat er nog genoeg te leren valt en dat valt prima te doen in de Jupiler League, 'Van wedstrijden als De Graafschap-uit word je als jonge speler echt iets wijzer. Net als van NEC-uit en Cambuur-uit bijvoorbeeld. Dat zijn de wedstrijden waar je echt wat aan hebt. Een goede tegenstander, veel toeschouwers, mooie sfeer. En dan nog winnen ook. Het was een heerlijk avondje ja. Zeker toen we hoorden dat NEC gelijk had gespeeld en we weer koploper waren.'

Waar Jong Ajax niet kan promoveren, lonkt de titel wel. 'In de jeugd bij Ajax leer je winnen en te spelen om het kampioenschap. Met Jong Ajax is het nog niet gelukt echt een rol te spelen in de titelstrijd. Vorig jaar werden we wel tweede achter VVV-Venlo, maar we zijn niet echt in de buurt geweest van de titel.' Waar Sierhuis de Amsterdammers een serieuze kandidaat vindt, 'Ik geef ons echt een goede kans om kampioen te worden. Het zal tussen ons en NEC gaan. De onderlinge wedstrijd bij ons thuis (op vrijdag 6 april, red.) zal heel belangrijk worden. Daarnaast staan er nog voldoende lastige wedstrijden voor beide ploegen op het programma. We willen het echt heel graag, we spelen er voor. Het zou een mooie bekroning zijn.'

Cassiera is doorgeschoven naar de A selectie, waardoor Kaj Sierhuis de kans krijgt zichzelf te laten zien bij het beloftenelftal, maar hoe lang dat gaat duren weet niemand. 'Ik speel nu omdat Mateo Cassierra is doorgeschoven naar het eerste in verband met de blessure van Dolberg. Ik ben blij met de kans die ik krijg. Ik voel niet echt druk. De kansen die je krijgt moet je grijpen, daar ben ik me wel van bewust. Ik had juist veel zin om deze wedstrijd te spelen. Ik ben een speler die zich juist prettig voelt in een vol stadion. Daar kan ik echt van genieten. Op de Vijverberg ook, geweldig sfeertje. Bij De Graafschap winnen is gewoon een knappe teamprestatie.'

