Waar de Italiaanse selectie deze week bijeenkwam, meldde Buffon zich gewoon bij de bondscoach voor de oefenduels met Argentinie en Engeland. De goalie zelf legt uit waarom hij heeft gekozen voor een terugkeer, ''Ik ben een consistent persoon, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat alleen al is genoeg reden voor mijn aanwezigheid. Daarnaast ben ik altijd een verbindingsfactor geweest bij de nationale ploeg. Ik hoop dat mijn aanwezigheid ook zo wordt gezien.'

Waar Zweden ten koste van Italie naar het WK ging, was dat voor Buffon reden om af te zwaaien als international. Maar na het overlijden van Astori maakt de goalie een uitzondering, 'Davide is een andere reden waarom ik hier ben, waarom ik heb gereageerd op het telefoontje en de oproep', aldus Buffon.

Ook Interim trainer Di Bagio over Astori, ''Er is iemand die gemist wordt. Sorry dat ik er weer over begin. Ik heb hem eens ontmoet, maar ik ken hem niet zoals het team hem kent. Ik leerde hem aardig kennen tijdens mijn ontmoetingen met Prandelli, Conte en Ventura. Dat was genoeg voor mij om te weten wat voor aardige man het moest zijn.'

Di Bagio (bondscoach) dacht dan ook geen twee keer na om Buffon te bellen, ''Gigi is hier om ons te verenigen. Maar hij komt ook om te spelen, om mij te helpen en iets toe te voegen buiten het veld. Of hij één of twee wedstrijden zal spelen? Ik weet het niet, dat zal ik later bepalen. Daar ben ik al duidelijk over geweest. Meer heb ik niet aan het verhaal toe te voegen.'

Buffon eerst Astori met terugkeer in Italiaanse selectie

