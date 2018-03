Virgil van Dijk meldde zich voor het eerst bij het Nederlands elftal als duurste verdediger van de wereld. De 26-jarige Van Dijk kijkt uit naar de oefeninterland met Engeland van vrijdag. Hij meldde zich deze week voor het eerste als duurste verdediger ooit bij Oranje.

Vervolg: Virgil van Dijk: Hoe mijn carriere nu loopt is gewoon geweldig

Dat maakt Van Dijk niet uit. 'Omdat ik dondersgoed weet dat ik daar geen enkele invloed op had. Daarbij zijn er veel dingen in het leven belangrijker dan een prijskaartje', zei hij tegen De Telegraaf. Van Dijk is een vaste waarde bij Liverpool en hij plaatste zich met Liverpool voor de laatste acht van de Champions League.



'Geweldig hoe mijn carrière nu loopt. Eigenlijk heb ik dat allemaal mede te danken aan Ronald Koeman, die mij de kans bood in de Premier League. Onze samenwerking is altijd prettig geweest, een plezierige tijd en we presteerden zo goed met Southampton dat we ons kwalificeerden voor Europees voetbal. Als trainer en ex-topverdediger heeft hij me persoonlijk veel bijgebracht als verdediger', aldus Van Dijk.

