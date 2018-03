Deschamps: Iedereen ziet dat Pogba daar niet gelukkig is

De spelmaker en Fransman Pogba kent een moeilijk seizoen bij het Engelse Manchester United, iets wat ook Frans bondscoach Didier Deschamps niet is ontgaan.

Waar de spelmaker de laatste twee duels zelfs buiten de selectie werd gelaten door coach Mourinho, 'Paul zal momenteel niet gelukkig zijn bij zijn club,' aldus Deschamps. De Franse selectie is maandag bijeengekomen om zich voor te bereiden op de oefenduels tegen Colombia en gastland Rusland.

'Ik weet niet waarom en hoe hij in deze situatie is beland, maar daar zal ik met hem over gaan praten,' gaat Deschamps verder. 'Zoiets kan een speler een keer overkomen in zijn loopbaan. Nu is Paul aan de beurt. Hij zal het niet leuk vinden wat hij nu doormaakt.'

