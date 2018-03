Waar voor Ronald Koeman maandag het avontuur begon bij Oranje, was dat voor Van Marwijk in Olso met zijn Australië.

Vervolg: Van Marwijk maandag aan avontuur bij Soccerroos begonnen

Voor Van Marwijk, wat het Australische team komende WK in goede banen moet gaan leiden, is maandag in Olso begonnen aan zijn avontuur als bondscoach. Waar aankomende week in de Noorse hoofdstad eerst wordt geoefend tegen Noorwegen, speelt het later nog tegen Colombia.

Waar ook Feyenoorder en doelman Brad Jones na een jaar afwezigheid zich weer mocht melden bij de selectie van The Soccerroos.

Van Marwijk maandag aan avontuur bij Soccerroos begonnen

Een korte samenvatting: Waar voor Ronald Koeman maandag het avontuur begon bij Oranje, was dat voor Van Marwijk in Olso met zijn Australië..