Waar de Italiaanse aanvaller van het Franse Nice niet voorkomt in de selectie van de Italianen, kan dat in de toekomst nog altijd veranderen.

Vervolg: Italiaanse bondscoach denkt nog aan Balotelli

De spits van het Franse Nice is niet opgeroepen voor de interlands voor komende weken, waar de Italiaanse bondscoach Luigi Di Biagio de bonkige spits nog steeds in zijn achterhoofd heeft.

Waar Balotelli al 22 keer trefzeker was in 31 duels voor Nice, houdt de Italiaanse bondscoach een oogje in het zeil, 'Maar ik kijk niet alleen naar het aantal doelpunten. Hoe iemand speelt in zijn algemeenheid is ook van belang. Ik heb alles tegen elkaar afgewogen en andere keuzes gemaakt. Maar Mario blijft bij mij in beeld, dat is zeker.'

De 40-jarige doelman Buffon die eerder aangaf te stoppen als international, is wel van de partij. 'Hij is erbij en helpt mij overal, zowel in als buiten het veld,' aldus de bondscoach. 'Buffon speelt in elk geval één en misschien wel beide wedstrijden.'

Over het mislopen van het WK wil Di Bagio het niet meer hebben, 'We kunnen er niets meer aan veranderen. Laten we daarom vooruitkijken.'

