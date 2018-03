Dortmund spelers hebben aanslag van vorig jaar nog niet verwerkt

De aanslag op de spelersbus van het Duitse Borussia Dortmund laat nog altijd zijn sporen na binnen de club.

Thomas Tuchel vertrok vorig seizoen als trainer van Borussia Dortmund, die nu een klein jaar later terugblikt op de periode. De oud trainer denkt dat als de aanslag niet had plaatsgevonden hij nog steeds de trainer van Dortmund was geweest.

'De omgang met de aanslag en de gevolgen daarvan hebben voor een groot meningsverschil gezorgd tussen mij en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke', zegt Tuchel tegen Bild. 'Het verschil is dat ik in de bus zat en hij niet.'

Op 11 april 2017 ontplofte een bom bij de bus van Dortmund voor het Champions League duel met AS Monaco, waar het duel diezelfde avond werd afgelast werd het een dag later alsnog gespeeld. Dortmund verloor waarna het doek viel voor de Duitse club.

'Ik sta nog steeds voor 100 procent achter mijn spelers, die vonden dat we toen niet hadden moeten spelen,' aldus Tuchel. Vele spelers krijgen nog steeds hulp bij het verwerken van die aanslag, 'We wisten meteen dat het geen vuurpijl was. Ik heb psychologische hulp ontvangen en heb het nog niet helemaal voltooid.'

