Het is onrustig bij FC Twente, wat sinds afgelopen weekend op de laatste plaats van de Eredivisie staat.

Waar een deel van de aanhang eist dat Verbeek (trainer) en Van Halst (intern) per onmiddelijke ingang vertrekken, laat het duo weten het seizoen gewoon af te maken in Enschede.

Afgelopen weekend in het duel tegen Willem II verliet Van Halst met zijn familie het stadion al vanwege de snijdende sfeer in de Grolsch Veste. In gesprek met RTV Oost laat Van Halst weten: 'Er was natuurlijk zo'n agressief sfeertje ontstaan. Soms is het dan verstandiger wat eerder weg te gaan. Ze komen niet aan mijn gezin, maar ik bescherm ze wel.'

Ook Verbeek hoeft niet te vrezen dit seizoen nog op straat gezet te worden, 'We blijven tot het einde doorknokken. We blijven erin, daar ben ik echt van overtuigd. Linksom of rechtsom, want als je dat niet meer gelooft kun je wel stoppen.'

Duo Van Halst en Verbeek maken seizoen af bij FC Twente

