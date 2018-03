Waar Cocu eerder afgelopen weekend aangaf het naar zijn zin te hebben bij PSV, lijkt de oefenmeester ook volgend seizoen de Eindhovenaren nog onder zijn hoede te willen hebben.

Vervolg: Meningen verdeeld wanneer Cocu aanblijft bij PSV volgend seizoen

De meningen zijn dan ook erg verdeeld in de voetbalwereld over het aanblijven van Cocu bij PSV. 'Ik weet niet of het goed is. Ik denk dat het goed is dat er na een aantal jaar een nieuwe trainer voor de troepen staat,' zo laat Willy v.d Kerkhofd weten in gesprek met Omroep Brabant.

'Ook de spelers veranderen heel snel. Phillip is een goede trainer. Hij heeft met het elftal, als we kampioen worden, goed gepresteerd.'

Waar PSV niet meer in de weg kan staan richting de 24e landstitel, lijkt V.d Kerkhof toch zijn twijfels te hebben, 'Misschien is het ook wel eens goed om te kijken naar nieuw technisch bloed. Maar dat is niet aan mij, maar aan de geleerden bij PSV.'

Aad de Mos is anders van mening en vindt het prima als Cocu aanblijft bij PSV, 'Je wordt gedwongen om in de selectie nieuw bloed te gaan aantrekken. Dan krijg je een nieuwe groep, Dan is het beter dat je iemand hebt die ervaring heeft en goed ligt bij PSV. Ik denk dat Cocu zijn contract moet afmaken en dan kun je alsnog verder gaan kijken. Maar ik zou na drie titels geen afscheid van hem nemen.'

Meningen verdeeld wanneer Cocu aanblijft bij PSV volgend seizoen

Een korte samenvatting: Waar Cocu eerder afgelopen weekend aangaf het naar zijn zin te hebben bij PSV, lijkt de oefenmeester ook volgend seizoen de Eindhovenaren nog onder zijn hoede te willen hebben..