Hateboer bij Oranje: Had er rekening mee gehouden

Atalanta Bergamo-rechtsback Hans Hateboer is blij met zijn selectie voor het Nederlands elftal. De 24-jarige Hateboer kwam nog nooit uit voor het Nederlands elftal, maar dat hij in de definitieve selectie zit verrast hem niet.

‘Ik zat natuurlijk al bij de voorselectie. En ik draai een goed seizoen. Dus ik was blij, maar hield er ook wel rekening mee’, zegt Hateboer, die vaak op een basisplek kan rekenen, tegen RTV Noord. Hateboer verliet FC Groningen in januari 2017 voor Atalanta. ‘Door de zware trainingen daar heb ik veel meer inhoud gekregen. We spelen daar met vijf verdedigers maar toch ook heel aanvallend. Ik sta het meest van de wedstrijd op de helft van de tegenstander.’



Hateboer had in 2017 ook naar Feyenoord gekund, maar hij koos voor het Italiaanse Atalanta. ‘Ik speelde al vier jaar in de eredivisie en was wel toe aan een nieuw avontuur. Ik had geen betere beslissing kunnen nemen. Ik ben in een jaartje echt enorm gegroeid bij Atalanta’, aldus Hateboer.

