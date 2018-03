Waar de nieuwe Oranje bondscoach Ronald Koeman al veel voorwerk heeft gedaan, ging de nieuwe bondscoach al langs bij verschillende spelers.

Vervolg: Koeman sprak met Advocaat en Van Gaal: Ongelooflijk he!

Maar niet alleen bij spelers ging de nieuwe bondscoach langs, ook bij diverse profclubs was Koeman al gesignaleerd. Ook heeft Koeman contact gehad met Advocaat en Van Gaal om advies in te winnen over zijn komende periode bij Oranje.

'Ongelooflijk hè, dat dat nog tot stand kwam, Ik ga niet in op wat er besproken is, maar ik wilde me zo goed en zo breeduit mogelijk voorbereiden op deze klus. We hebben er zeker wat aan gehad. Maar het zal denk ik bij één gesprek blijven.'

Koeman sprak met Advocaat en Van Gaal: Ongelooflijk he!

Een korte samenvatting: Waar de nieuwe Oranje bondscoach Ronald Koeman al veel voorwerk heeft gedaan, ging de nieuwe bondscoach al langs bij verschillende spelers..