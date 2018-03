Koeman denkt aan Virgil van Dijk als nieuwe Oranje aanvoerder

Waar het gerucht gaat dat Koeman de verdediger van Liverpool wil uitroepen tot nieuwe aanvoerder van Oranje, is Van Dijk nog niet officieel benaderd door de bondscoach.

Waar maandag in de persconferentie werd gevraagd wie de nieuwe aanvoerder van Oranje moet worden, werd de naam van Van Dijk genoemd. Waar de verdediger zelf liet weten: 'Het is een droom. Spelen voor je land is al het hoogst haalbare en helemaal als aanvoerder.'

Van Dijk kent Koeman al uit zijn periode van Southampton, wat in zijn voordeel kan werken met de nieuwe bondscoach. 'Ik hoopte het, ja. Voordat hij werd aangesteld hebben we een gesprek gehad. Dat ging niet eens zozeer over voetbal, wel over mijn ervaringen met hem.'

